L' associazione nazionale carabinieri Unarma in visita in Valtiberina

Il 18 e 19 maggio, la segreteria regionale di Unarma Toscana, l’associazione sindacale dei carabinieri, ha effettuato una visita nelle strutture della provincia. Alla delegazione hanno partecipato il segretario generale regionale e un consigliere regionale. La visita rientra nelle prerogative sindacali previste per questa tipologia di incontri e riguarda l'accesso alle strutture e le attività svolte sul territorio. La presenza ha coinvolto rappresentanti dell’associazione in un percorso di confronto con le forze dell’ordine locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui