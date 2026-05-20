L' associazione nazionale carabinieri Unarma in visita in Valtiberina

Da arezzonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e 19 maggio, la segreteria regionale di Unarma Toscana, l’associazione sindacale dei carabinieri, ha effettuato una visita nelle strutture della provincia. Alla delegazione hanno partecipato il segretario generale regionale e un consigliere regionale. La visita rientra nelle prerogative sindacali previste per questa tipologia di incontri e riguarda l'accesso alle strutture e le attività svolte sul territorio. La presenza ha coinvolto rappresentanti dell’associazione in un percorso di confronto con le forze dell’ordine locali.

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Il 18 e 19 maggio la segreteria regionale di Unarma Toscana, Associazione Sindacale Carabinieri, con il segretario generale regionale Costantino Fiori e il consigliere regionale Tiziano Geremia ha completato il diritto di visita alle strutture sancito dalle prerogative sindacali nella provincia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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