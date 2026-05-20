L' assessore Diego Bonavina premia in municipio Mario Alberto Bertolaso
Oggi, nel municipio di Padova, si sono svolte le premiazioni ufficiali. L’assessore allo sport ha consegnato un riconoscimento a un atleta paralimpico locale. La cerimonia si è svolta questa mattina, 20 maggio, presso Palazzo Moroni. La premiazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e dell’atleta premiato, che ha ricevuto un attestato di riconoscimento per i risultati conseguiti nello sport paralimpico. La giornata ha avuto luogo in un clima di festa e celebrazione.
Mattinata di premiazioni oggi 20 maggio a Palazzo Moroni a Padova. L’assessore allo sport Diego Bonavina ha consegnato un riconoscimento all’atleta paralimpico padovano Mario Alberto Bertolaso. Nato a Padova il 9 agosto del 2000 è un atleta paralimpico che pratica l’atletica leggera nelle gare di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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