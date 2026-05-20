L' assalto da Expert ritrovate allo Zen parte della refurtiva e le auto carbonizzate usate per il colpo
Nella notte, un furto è stato messo a segno presso un negozio Expert di Terrasini. Le forze dell'ordine sono intervenute meno di 12 ore dopo il colpo, trovando due auto incendiate nello Zen, utilizzate per il raid. Durante i rilievi sono stati recuperati diversi oggetti tra cui smartphone, casse e scope elettriche. Il materiale rubato e le vetture bruciate sono stati sequestrati, mentre le indagini continuano per identificare i responsabili.
Per il colpo nel negozio Expert di Terrasini erano partiti dallo Zen dove polizia e carabinieri, a meno di 12 ore dal furto, hanno individuato due macchine bruciate e recuperato smartphone, casse e scope elettriche. È l'ipotesi su cui lavorano gli investigatori che ieri hanno riconsegnato parte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Open Chat - Dating Best Practices for Men in 2026 - Making the World a Better Place
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Recuperata parte della refurtiva del colpo alla Pista Scalvina: “In pochi giorni un’onda di solidarietà”
Notte di piombo anche allo Zen, spari contro un'auto parcheggiataDopo la rissa e i colpi di pistola contro una delle case popolari di via Don Minzoni, anche allo Zen si è consumata l'ennesima notte di piombo.