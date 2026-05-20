L' assalto da Expert ritrovate allo Zen parte della refurtiva e le auto carbonizzate usate per il colpo

Nella notte, un furto è stato messo a segno presso un negozio Expert di Terrasini. Le forze dell'ordine sono intervenute meno di 12 ore dopo il colpo, trovando due auto incendiate nello Zen, utilizzate per il raid. Durante i rilievi sono stati recuperati diversi oggetti tra cui smartphone, casse e scope elettriche. Il materiale rubato e le vetture bruciate sono stati sequestrati, mentre le indagini continuano per identificare i responsabili.

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