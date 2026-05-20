Lascio basta così Clamoroso in Rai l’annuncio spiazza gli ospiti in studio

Durante una puntata di un noto programma televisivo, un presentatore ha annunciato improvvisamente il suo addio, dicendo semplicemente “Lascio, basta così”. La frase è stata pronunciata in diretta e ha sorpreso gli ospiti presenti in studio, generando un acceso dibattito tra i partecipanti. Nel giro di poche ore, la notizia ha fatto il giro dei social media, scatenando reazioni da parte del pubblico e attirando l’attenzione dei media nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel giro di poche ore una frase pronunciata in diretta a Porta a Porta ha innescato un acceso dibattito pubblico, con reazioni immediate da parte dei telespettatori e sui social. L’episodio è avvenuto durante una puntata dedicata al caso Garlasco, tema già particolarmente delicato, e ha portato a una richiesta di chiarimenti nella puntata successiva. Nel corso del confronto in studio si è discusso anche di fantasie sessuali legate all’indagine. Proprio in quel passaggio è stata pronunciata la frase che ha generato le principali contestazioni, determinando un clima di tensione e la successiva decisione della trasmissione di intervenire pubblicamente sull’accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lascio, basta così”. Clamoroso in Rai, l’annuncio spiazza gli ospiti in studio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A lucky child with mind-reading powers helps a CEO and becomes the familys spoiled little princess! Sullo stesso argomento “Mi fermo, basta così”. Clamoroso in Rai, l’annuncio spiazza gli ospiti in studioLa polemica è esplosa nel giro di poche ore, trasformando uno dei talk più seguiti della televisione italiana in un vero e proprio caso mediatico. “Io e Loris…”. Diletta Leotta, l’annuncio spiazza i fan. “Perché abbiamo deciso così”Diletta Leotta spiazza i suoi fan con un annuncio del tutto inatteso sulla sua vita matrimoniale.