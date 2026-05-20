L’Arsenal vince la Premier League | festa Gunners dopo 22 anni di attesa

Da cdn.ilfaroonline.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League al termine di una stagione che ha visto i Gunners festeggiare il loro primo scudetto dopo 22 anni. La vittoria è arrivata nell'ultima giornata, con una prestazione che ha permesso alla squadra di superare la concorrenza e di mettere fine a un’attesa lunga più di due decenni. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo in trasferta, mentre i tifosi hanno accolto con entusiasmo il traguardo raggiunto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Londra, 20 maggio 2026 – Ventidue anni sono tanti. Nel calcio sono quasi un’altra vita. Cambiano le squadre, gli allenatori, i tifosi, le ambizioni. Cambia anche il modo in cui un club viene raccontato. L’Arsenal, per tutto questo tempo, è rimasto sospeso tra ciò che era stato e ciò che non riusciva più a diventare. Ora quella distanza non c’è più. L’Arsenal è campione d’Inghilterra. Il titolo della Premier League è arrivato senza bisogno di giocare l’ultima partita decisiva. Il pareggio per 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth ha consegnato matematicamente il campionato ai Gunners, rimasti a +4 quando manca una sola giornata alla fine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Arsenal vince la Premier: a Londra è festa!

Video L'Arsenal vince la Premier: a Londra è festa!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’Arsenal vince la Premier League: il titolo di Arteta, i Gunners tornano campioni 22 anni dopo gli Invincibili

Arsenal vince Premier League dopo 22 anni, Manchester City pari con Bournemouth(Adnkronos) – L'Arsenal vince la Premier League 2025-2026 e torna campione d'Inghilterra a 22 anni dall'ultimo trionfo.

premier league l arsenal vince laL'Arsenal vince la Premier League, campione di Inghilterra dopo 22 anniDopo 22 anni di attesa, frustrazioni e speranze deluse, l'Arsenal ha vinto la Premier League senza nemmeno entrare in campo grazie al pareggio del Manchester City, secondo in classifica, con il Bourne ... rainews.it

premier league l arsenal vince laL’Arsenal vince la Premier League: il titolo di Arteta, i Gunners tornano campioni 22 anni dopo gli InvincibiliIl City pareggia, i Gunners di Arteta vincono la Premier League: il titolo che mancava dagli Invincibili di Wenger ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web