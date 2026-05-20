L’Arsenal vince la Premier League | festa Gunners dopo 22 anni di attesa

L'Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League al termine di una stagione che ha visto i Gunners festeggiare il loro primo scudetto dopo 22 anni. La vittoria è arrivata nell'ultima giornata, con una prestazione che ha permesso alla squadra di superare la concorrenza e di mettere fine a un’attesa lunga più di due decenni. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo in trasferta, mentre i tifosi hanno accolto con entusiasmo il traguardo raggiunto.

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