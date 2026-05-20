L’Arsenal vince la Premier League | festa Gunners dopo 22 anni di attesa
L'Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League al termine di una stagione che ha visto i Gunners festeggiare il loro primo scudetto dopo 22 anni. La vittoria è arrivata nell'ultima giornata, con una prestazione che ha permesso alla squadra di superare la concorrenza e di mettere fine a un’attesa lunga più di due decenni. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo in trasferta, mentre i tifosi hanno accolto con entusiasmo il traguardo raggiunto.
Londra, 20 maggio 2026 – Ventidue anni sono tanti. Nel calcio sono quasi un’altra vita. Cambiano le squadre, gli allenatori, i tifosi, le ambizioni. Cambia anche il modo in cui un club viene raccontato. L’Arsenal, per tutto questo tempo, è rimasto sospeso tra ciò che era stato e ciò che non riusciva più a diventare. Ora quella distanza non c’è più. L’Arsenal è campione d’Inghilterra. Il titolo della Premier League è arrivato senza bisogno di giocare l’ultima partita decisiva. Il pareggio per 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth ha consegnato matematicamente il campionato ai Gunners, rimasti a +4 quando manca una sola giornata alla fine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
L'Arsenal vince la Premier: a Londra è festa!
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Stasera è stata riscritta la storia. Perché dopo 22 lunghissimi anni l'Arsenal è campione d’Inghilterra. Questo grazie al pareggio tra Bournemouth e Manchester City per 1 a 1. Non vincevano la Premier League dal 2004. Era l’Arsenal degli invincibili: zero sconfi facebook
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