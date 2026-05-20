L’Arsenal torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni | esplode la festa nel nord di Londra

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna a vincere il campionato di Premier League. La vittoria è arrivata con la conclusione della stagione, portando i tifosi a festeggiare fino a tarda notte nel quartiere di Nord di Londra. I Gunners hanno conquistato il titolo per la prima volta dal 2004, interrompendo così un lungo periodo senza scudetti. La squadra ha concluso il campionato con il miglior punteggio e ha ottenuto la qualificazione alla Champions League.

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Festa fino a notte fonda nel nord di Londra per il ritorno dell’Arsenal sul tetto d’Inghilterra. I Gunners hanno conquistato la Premier League per la prima volta dal 2004, interrompendo un’attesa lunga ventidue anni. Decisivo il pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth, risultato che ha consegnato matematicamente il titolo alla squadra londinese con una giornata d’anticipo. Migliaia di tifosi si sono radunati all’esterno dell’Emirates Stadium tra cori, fumogeni rossi, razzi e fuochi d’artificio per celebrare uno dei successi più attesi della storia recente del club. Per i tifosi biancorossi è la fine di una lunga attesa e il ritorno di un trofeo che mancava dai tempi degli “Invincibili” guidati da Arsène Wenger. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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