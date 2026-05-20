L’Arsenal è campione d’Inghilterra

Nell’ultimo tratto del campionato inglese, la sfida tra l’Arsenal e il Manchester City si è conclusa con l’Arsenal che ha conquistato il titolo di campione. Entrambe le squadre avevano ancora possibilità di vittoria, rendendo il finale di stagione molto combattuto. Le due compagini hanno dato vita a una battaglia sportiva intensa, con l’Arsenal che ha portato a termine le partite rimanenti e ha ottenuto il risultato decisivo. La vittoria ha sancito la conquista del campionato da parte dell’Arsenal.

In un finale di stagione tesissimo le uniche due squadre rimaste ancora in lotta per il titolo erano l’Arsenal e il Manchester City. Dato il pareggio dei Citizens al 95? in casa del Bournemouth, gli uomini di Arteta conquistano matematicamente il titolo dopo ben 22 anni. I giocatori hanno festeggiato direttamente al centro di allenamento, dopo aver visto la partita che li ha conferito lo scudetto. Festeggiamenti più che leciti, ma tra dieci giorni i Gunners hanno da portare a termine un altro obiettivo importante: vincere la finale di Champions League. Mikel Arteta: un sogno che si realizza. L’allenatore spagnolo conquista il titolo dopo aver guidato i Gunners per ben 6 anni, rompendo il tabù delle ultime stagioni che lo ha visto condannato al secondo posto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Premier - Arsenal campione dInghilterra dopo 22 anni

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