L'Arsenal si appresta a concludere l'anno sportivo con ricavi che si aggirano intorno ai 900 milioni di euro, superando il precedente record della Premier League. Nonostante questo risultato finanziario, la società prevede di terminare l'esercizio in perdita. La cifra riguarda tutte le fonti di entrata, tra cui biglietti, diritti televisivi e sponsorizzazioni. La differenza tra ricavi e perdita sarà evidente anche con i numeri finali, che saranno resi noti a breve.

L’Arsenal potrebbe chiudere la stagione con quasi 900 milioni di euro di ricavi, battendo peraltro il record della??Premier League. E nonostante ciò potrebbe comunque andare in perdita. Il plastico economico del calcio moderno. Il Times ha fatto due conti: i nuovi padroni della Premier potrebbe arrivare a a 770 milioni di sterline di ricavi se dovessero battere il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, con 760 milioni di sterline già garantiti. Il precedente record di 715 milioni di sterline era del Manchester City, stagione 2023-24. Un sacco di ricavi ma anche un sacco di costi. “Tuttavia – scrive il Times – gli esperti di finanza calcistica ritengono che l’aumento delle spese del club londinese per trasferimenti e stipendi potrebbe comportare una perdita a fine stagione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal chiuderà la stagione con ricavi per quasi 900 milioni. E andrà lo stesso in perdita

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