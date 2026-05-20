L’arrampicata conquista il centro storico | una parete in piazza San Giustino per il Maggio Teatino

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore storico della città, una parete di arrampicata viene installata in Piazza San Giustino per il Maggio Teatino. L’obiettivo è creare un’area dedicata a sport e avventura, coinvolgendo i cittadini e i visitatori in attività sportive all’aperto. La parete, posizionata temporaneamente, sarà accessibile durante l’evento e offre diverse vie di salita adatte a vari livelli di esperienza. L’iniziativa mira a valorizzare il centro storico attraverso un’attività sportiva e di scoperta.

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Una parete di arrampicata nel centro di Chieti per trasformare Piazza San Giustino in uno spazio dedicato a sport, avventura e scoperta. È l’iniziativa organizzata da asd Mountain Lab nell’ambito del cartellone del Maggio Teatino 2026, che dal 28 maggio al 2 giugno porterà nel cuore della città. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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