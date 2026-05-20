Un ingegnere pisano propone di utilizzare il calore del sottosuolo per riscaldare le abitazioni e ridurre così il consumo di gas. L’idea si basa sulla geotermia a bassa temperatura, una tecnologia che sfrutta il calore naturale presente sotto la superficie terrestre. Questa soluzione potrebbe contribuire alla decarbonizzazione degli ambienti urbani, offrendo un’alternativa più sostenibile rispetto ai metodi tradizionali di riscaldamento. La proposta riguarda specificamente il territorio di Pisa e le aree circostanti.

Pisa, 20 maggio 2026 – La geotermia a bassa temperatura aiuta la decarbonizzazione del territorio urbano. Il pisano, Andrea Pagni, ingegnere energetico di Steam, azienda con sede nella nuova business tower cittadina, la Torre Nord a Pisanova, ha studiato come riscaldare e raffrescare Pisa con il calore del sottosuolo, sfruttando sorgenti più diffuse come fiumi, laghi, depuratori ed eccessi di calore industriale. Lo studio. Nel dettaglio, ha condotto uno studio di fattibilità per un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento cittadino, sviluppato in collaborazione con Paolo Conti, docente dell’Università di Pisa e che si è aggiudicata il secondo posto nella graduatoria del premio nazionale “Ettore Carcione”, promosso da Spe Italian Section, Geolog e Ignis H2 Energy, tra le migliori tesi italiane in campo geotermico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arno riscalda le case, l’idea di un ingegnere pisano: “Il calore del sottosuolo per risparmiare sul gas”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca.

Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni nel Pisano: fiamme minacciano le case