L’architetto Ruggiero diventa docente honoris causa in Svizzera

Un architetto e scrittore di Montecatini ha ricevuto un riconoscimento internazionale, diventando docente honoris causa in Svizzera. L’istituto superiore Prisca Sapientia lo ha nominato in seguito a una decisione che riconosce il suo contributo nel campo dell’architettura. La nomina è stata annunciata di recente e rappresenta un traguardo importante nella carriera professionale dell’individuo. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’istituto svizzero.

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Importante riconoscimento internazionale per Oreste Ruggiero, architetto e scrittore montecatinese. L’Istituto superiore svizzero Prisca Sapientia lo ha appena nominato professore honoris causa. Un traguardo importante per Ruggiero, che ha realizzato molte pubblicazioni su Leonardo da Vinci e, proprio in questi giorni, ha presentato il suo ultimo lavoro. Si tratta di un’onorificenza accademica di natura privata, rilasciata dall’istituto svizzero, il cui rettore è il montecatinese Torello Lotti, in conformità al proprio statuto, che va a suggellare anni di studi. Nell’ambito della rassegna Acqua in Bocca ma non troppo, il professionista ha illustrato il legame possibile fra Leonardo e Pinocchio e la Valdinievole attraverso il libro ’Leonardo da Vinci uomo universale – La parola ai protagonisti montecatinesi nel mondo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’architetto Ruggiero diventa docente honoris causa in Svizzera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A un docente di Unipa il dottorato in Giurisprudenza honoris causa nella più antica università tedesca Università Firenze, laurea honoris causa a MattarellaNel suo discorso, ricevendo la laurea honoris causa all’Università di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i...