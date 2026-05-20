L' Appia Rugby scrive la storia dello sport brindisino | la palla ovale vola in Serie B

Il 17 maggio rappresenta una data memorabile per lo sport nella città di Brindisi, poiché l’Appia Rugby ha conquistato la promozione in Serie B. La squadra ha raggiunto questo risultato grazie a una serie di partite disputate con impegno e determinazione, segnando un momento di grande soddisfazione per il club e i suoi tifosi. La promozione in questa categoria segna un passo importante nella crescita del rugby locale e rafforza la presenza di questa disciplina nella regione.

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