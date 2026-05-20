L' anconetano Giacomo Ciccio Maria Santinelli è medaglia d' argento ai mondiali di barca a vela Orc
ANCONA – Si è concluso pochi giorni fa il mondiale 2026 dell’Offshore racing congress, importante competizione dove gareggiano tutti i tipi di barche di altura poi modificate dagli armatori per essere sempre più competitive, fino a farle diventare una sorta di superbike nel motociclismo, tanto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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