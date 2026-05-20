L’amichevole con la Grecia diventa un problema | gli ellenici non vogliono l’Under 21 di Baldini
L’amichevole tra l’Italia e la Grecia di giugno si sta complicando a causa della posizione degli avversari. La nazionale ellenica ha comunicato di non voler partecipare alle due partite di preparazione, che avrebbero coinvolto l’Under 21 guidata dall’allenatore ad interim Silvio Baldini. La decisione arriva prima di un impegno che avrebbe rappresentato un’occasione di confronto e verifica per i giovani talenti italiani. La situazione crea tensione tra le parti, lasciando in sospeso i piani di preparazione e organizzazione.
La scelta del ct ad interim, Silvio Baldini, di chiamare per le due amichevoli di giugno solo i ragazzi della sua Under 21 più capitan Donnarumma, unica cosa che l’allenatore dei ragazzi azzurri ha preteso quando la Figc lo ha chiamato chiedendogli di traghettare la nazionale da Gattuso al futuro, sta diventando un caso di politica pallonara. Nessuna notizia dal Lussemburgo, mentre il selezionatore degli ellenici, Ivan Jovanovic, non ha gradito che il test in programma sull’isola di Creta sia stato depotenziato per scelta unilaterale dell’Italia. Ecco perché Jovanovic ha chiesto ai suoi dirigenti se sia possibile cambiare avversario. La Grecia ha bisogno di un test probante prima di avviare in settembre la campagna per la Nations League e gli azzurrini dell’Under 21 non sono ritenuti all’altezza di assolvere il compito. 🔗 Leggi su Panorama.it
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