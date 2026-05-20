L’amichevole con la Grecia diventa un problema | gli ellenici non vogliono l’Under 21 di Baldini

L’amichevole tra l’Italia e la Grecia di giugno si sta complicando a causa della posizione degli avversari. La nazionale ellenica ha comunicato di non voler partecipare alle due partite di preparazione, che avrebbero coinvolto l’Under 21 guidata dall’allenatore ad interim Silvio Baldini. La decisione arriva prima di un impegno che avrebbe rappresentato un’occasione di confronto e verifica per i giovani talenti italiani. La situazione crea tensione tra le parti, lasciando in sospeso i piani di preparazione e organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui