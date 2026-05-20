Lamezia pilota di canadair accoltellato al collo da uno straniero
A Lamezia, un pilota di un mezzo antincendio è stato accoltellato al collo da un uomo straniero. L'aggressore ha sferrato un colpo che ha ferito la vittima, che è stata immediatamente soccorsa sul posto. Le forze dell'ordine sono intervenute per fermare l'aggressore e avviare le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'aggressione e le ragioni sono ancora al vaglio delle autorità.
La vittima è stata raggiunta da un fendente al collo e, subito dopo l’attacco, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale cittadino di Lamezia Terme, dove si trova attualmente ricoverata. Sull’episodio sta indagando a ritmo serrato la polizia di Stato, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare il movente del gesto. Gli inquirenti stanno analizzando scrupolosamente i filmati del sistema di videosorveglianza dello scalo, fondamentali per identificare l’aggressore che si è dato immediatamente alla fuga a bordo di un’autovettura; secondo i primi accertamenti investigativi, l’uomo sarebbe residente in un centro della costa ionica catanzarese e le ricerche sono tuttora in corso in tutta la zona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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