L’alunno assonnato Gli insegnanti lo conoscono bene i genitori meno Lettera
Gli insegnanti sono abituati a conoscere bene gli studenti che arrivano in classe spesso assonnati, mentre i genitori tendono a essere meno consapevoli di questa situazione. Recentemente, una lettera inviata da Stefania Turchetta ha evidenziato come le abitudini scolastiche stiano cambiando, con l’alunno che continua a rimanere al centro delle trasformazioni. La scuola si evolve, ma la presenza degli studenti, con le loro caratteristiche e comportamenti, rimane un elemento costante in questo processo di modifica.
inviata da Stefania Turchetta - La scuola cambia, si modificano le abitudini, protagonista sempre e indiscusso rimane l’alunno, con affinità e differenze rispetto al passato. In realtà lo studente che siede tra i banchi oggi fa anche e spesso la pennichella. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In Italia aumenta lo STIPENDIO DEGLI INSEGNANTI
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