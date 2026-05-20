L’alunno assonnato Gli insegnanti lo conoscono bene i genitori meno Lettera

Gli insegnanti sono abituati a conoscere bene gli studenti che arrivano in classe spesso assonnati, mentre i genitori tendono a essere meno consapevoli di questa situazione. Recentemente, una lettera inviata da Stefania Turchetta ha evidenziato come le abitudini scolastiche stiano cambiando, con l’alunno che continua a rimanere al centro delle trasformazioni. La scuola si evolve, ma la presenza degli studenti, con le loro caratteristiche e comportamenti, rimane un elemento costante in questo processo di modifica.

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