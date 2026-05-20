Laetitia Casta vittima di body shaming dopo il red carpet a Cannes | ancora fermi a questi commenti?
Durante il Festival di Cannes, la modella e attrice francese di 48 anni è stata presente come ospite. Dopo la pubblicazione delle sue foto sui social, numerosi commenti critici sono comparsi online, rivolti al suo aspetto fisico. Questi commenti si sono concentrati sul suo peso, generando una serie di messaggi negativi e commenti di body shaming. La vicenda ha acceso nuovamente il dibattito sui commenti offensivi rivolti alle celebrità durante eventi pubblici e sulla presenza di commenti di questo tipo sui social media.
Body shaming: se succede a Laetitia Casta, ogni donna si sente coinvolta (e non è giusto) Di body shaming, negli anni, hanno parlato star del calibro di Selena Gomez, Millie Bobby Brown, Kesha, allineate nel denunciare i commenti spietati rivolti al loro aspetto fisico. «Il body shaming non colpisce mai soltanto la persona presa di mira, in questo caso la splendida Laetitia Casta», osserva la psicologa Elena Benvenuti. «Ogni volta che il corpo di una donna viene trasformato in una gogna pubblica, tutte le altre donne assistono al messaggio implicito, assorbendolo: il proprio valore sembra dipendere direttamente e unicamente dall’aspetto fisico, dalla capacità di restare aderenti a standard estetici irrealistici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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