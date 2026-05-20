Laetitia Casta vittima di body shaming dopo il red carpet a Cannes | ancora fermi a questi commenti?

Durante il Festival di Cannes, la modella e attrice francese di 48 anni è stata presente come ospite. Dopo la pubblicazione delle sue foto sui social, numerosi commenti critici sono comparsi online, rivolti al suo aspetto fisico. Questi commenti si sono concentrati sul suo peso, generando una serie di messaggi negativi e commenti di body shaming. La vicenda ha acceso nuovamente il dibattito sui commenti offensivi rivolti alle celebrità durante eventi pubblici e sulla presenza di commenti di questo tipo sui social media.

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