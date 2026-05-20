Ladri in una villa a Viterbo | Hanno devastato tutto | FOTO e VIDEO
Nella mattinata del 20 maggio, una villa alle porte di Viterbo è stata presa di mira da alcuni ladri. Approfittando dell’assenza dei proprietari, che si trovavano fuori città, gli intrusi sono entrati nel domicilio e hanno causato danni alla proprietà. Sul posto sono stati trovati segni di devastazione, e sono stati diffusi anche fotografie e video dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Ladri in una villa alle porte di Viterbo. Sono entrati in azione, nella mattinata del 20 maggio, in strada Montigliano, approfittando dell'assenza dei proprietari che si trovavano fuori città. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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