Ladri in una villa a Viterbo | Hanno devastato tutto | FOTO e VIDEO

Nella mattinata del 20 maggio, una villa alle porte di Viterbo è stata presa di mira da alcuni ladri. Approfittando dell’assenza dei proprietari, che si trovavano fuori città, gli intrusi sono entrati nel domicilio e hanno causato danni alla proprietà. Sul posto sono stati trovati segni di devastazione, e sono stati diffusi anche fotografie e video dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui