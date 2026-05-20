Domenica sera si è conclusa ufficialmente l’esperienza di Antonio Conte alla guida del Napoli, dopo la partita contro l’Udinese. L’allenatore ha lasciato il club subito dopo la gara, come annunciato nelle ore precedenti. La sua partenza ha portato a cambiamenti immediati nel settore tecnico della squadra, con il club che ha già avviato le procedure per individuare un sostituto. La notizia ha avuto ripercussioni anche sulle altre panchine della Serie A, influenzando le decisioni di molte società.

L’addio di Antonio Conte al Napoli, atteso per domenica sera dopo Napoli-Udinese, non è solo la fine di un ciclo a Castel Volturno. È il primo tassello di un effetto domino che nelle prossime quattro settimane sposterà — potenzialmente — la metà delle panchine di Serie A. Proviamo a metterle in fila. Napoli: Sarri in pole, Allegri come alternativa di rincorsa. Il primo nome è quello che Gianluca Di Marzio ha confermato: Maurizio Sarri. Il “Comandante” è in pole position per il ritorno sulla panchina che gli ha dato il record di 91 punti nel 2018. La trattativa, però, non è chiusa: il toscano tentenna, De Laurentiis non lo ha ancora chiamato in prima persona e l’unica linea aperta è con il ds Manna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’addio di Conte al Napoli e l’effetto domino sulle panchine di Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palladino chiave Napoli: panchine nel caos

Sullo stesso argomento

Conte lascia il Napoli e si prenota l’Italia: l’effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziatoLa decisione di Antonio Conte di comunicare l'addio al Napoli ha aperto a due scenari paralleli: sulla prossima panchina dell'Italia diventa di fatto...

Da Allegri all’effetto domino Conte-Sarri: cosa cambierà sulle panchine di Serie A?Nell'ultima puntata di Blitz, il nostro podcast dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega propongono un focus su...

GdS – Conte, questo addio è diverso. Niente strappi, c’era un patto con De La e sarà rispettato x.com

Conte è stanco, potrebbe anche fermarsi un anno dopo l'addio al NapoliNAPOLI - Nella smorfia di passione e tristezza di Antonio Conte, l’addio a Napoli fa 91. La numerazione tradizionale, per la verità, dice che la paura fa 90 e poi si ferma, ma in questo caso non c’è p ... corrieredellosport.it

Una stagione finale tiepida mi ha aiutato a dire addio reddit

Napoli, addio Conte: cosa succede quando Antonio va viaChe ne sarà di noi? si chiedono attenti ora i tifosi. La maggior parte sta ancora smaltando la delusione per l'addio imminente di Antonio Conte. Uno che di addii ne ... ilmattino.it