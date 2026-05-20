L' acqua coltiva la pace da Sciorne alla pianura veronese

Domenica 24 maggio si svolgerà un evento dedicato alla settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, con una giornata dedicata alle opere idrauliche, alle risorgive e alle oasi naturalistiche della zona tra Sciorne e la pianura veronese. Durante la giornata saranno visitabili percorsi immersi nel paesaggio, con l’obiettivo di mostrare come l’acqua venga canalizzata, distribuita e trasformata in una risorsa essenziale per l’agricoltura e l’ambiente. L’iniziativa coinvolge diverse aree della regione e si svolge nel rispetto di un calendario di visite guidate e attività all’aperto.

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Domenica 24 maggio, in occasione della settimana nazionale della Bonifica e dell'irrigazione, un’intera giornata tra opere idrauliche, risorgive, oasi naturalistiche e percorsi immersi nel paesaggio per scoprire come l’acqua venga incanalata, distribuita e trasformata in una risorsa fondamentale. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ’L’acqua coltiva la pace’, eventi tra divulgazione e partecipazioneMomenti di approfondimento, visite guidate, eventi all’aria aperta e attività educative per raccontare il ruolo strategico della gestione dell’acqua... I volti dell’artigianalità nella pianura veroneseSabato 18 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Ecomuseo Aquae Planae propone la pedalata “I volti dell’artigianalità... Perché è un tema di relazioni tra i PaesiIo credo che l'acqua sia il cuore pulsante del made in Italy agroalimentare oggi purtroppo non è così scontata e soprattutto l'acqua rischia di creare delle gravi disparità tra produzione tratte ... radioradicale.it Assemblea dei Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani L’acqua coltiva la paceViene dall'acqua ma non soltanto la vita si citava prima quello che è successo in Texas ci accorgiamo che la qua porta anche morte Come facevano gli antichi a giustificare quale motivazione portare ... radioradicale.it