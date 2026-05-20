L' Aceto Balsamico di Modena archivia numeri record | 93 milioni di litri e boom nell' export globale

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Aceto Balsamico di Modena IGP ha raggiunto un volume di produzione di 93 milioni di litri, registrando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. I dati relativi all’export globale mostrano un incremento considerevole, rafforzando la presenza del prodotto sui mercati internazionali. La produzione e le esportazioni continuano a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sulla regione di origine. Questi numeri evidenziano l’importanza economica e commerciale dell’Aceto Balsamico di Modena nel panorama internazionale.

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L’Aceto Balsamico di Modena IGP continua a rappresentare uno dei simboli più forti del Made in Italy nel mondo, un prodotto che unisce tradizione secolare, valore culturale e impatto economico internazionale. Se ne è parlato in occasione dell’Assemblea annuale del Consorzio Tutela Aceto Balsamico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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