L' Aceto Balsamico di Modena archivia numeri record | 93 milioni di litri e boom nell' export globale

L’Aceto Balsamico di Modena IGP ha raggiunto un volume di produzione di 93 milioni di litri, registrando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. I dati relativi all’export globale mostrano un incremento considerevole, rafforzando la presenza del prodotto sui mercati internazionali. La produzione e le esportazioni continuano a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sulla regione di origine. Questi numeri evidenziano l’importanza economica e commerciale dell’Aceto Balsamico di Modena nel panorama internazionale.

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