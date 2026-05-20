LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO SVELA IL SEGRETO DEL SUCCESSO ESCLUSIVA

Il programma pomeridiano trasmesso su Rai1 ha registrato un aumento di ascolti e di gradimento tra il pubblico, portando alla sua riconferma anche per la prossima stagione. La conduttrice ha condiviso alcuni dettagli legati alla sua esperienza e alle strategie adottate per mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La trasmissione, che affronta temi di attualità e storie di vita, ha consolidato la sua presenza nel palinsesto televisivo grazie anche al coinvolgimento del pubblico e alla qualità delle interviste.

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La Volta Buona, il talk show del primo pomeriggio di Rai1, sta vivendo un’annata di ascolti e consensi in crescita, meritandosi la conferma nella prossima stagione. L’inviato di BubinoBlog Luca Germanò è stato gradito ospite tra il pubblico del salotto di Caterina Balivo e al termine della puntata ha raggiunto la padrona di casa per un bilancio. Bilancio eccellente con punte superiori al 20% di share e, come documentato più volte dalle curve d’ascolto, non lontane dalla concorrenza di Canale 5. Ecco le parole della Balivo: Puntata bella scoppiettante! Andiamo avanti fino alla fine di giugno. Mi raccomando, seguiteci tutti i giorni dalle 14 alle 16 (e da lunedì prossimo dalle 16 alle 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO SVELA IL SEGRETO DEL SUCCESSO (ESCLUSIVA) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caterina Balivo - SCOSCIO - La Volta Buona - 13-05-26 Sullo stesso argomento La Volta Buona, pagelle del 26 marzo: l’ultimo saluto (segreto) a Gino Paoli (9), Malika Ayane bacchetta Caterina Balivo (7)Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo a BubinoBlog: Andiamo avanti fino a fine giugno. Il segreto del successo de #LaVoltaBuona? La fatica, tutti i giorni ci lavorano 100 persone. @caterinabalivo x.com La Volta Buona, le pagelle del 18 maggio: Cristiana Ciacci intenerisce tutti (8), il nuovo singolo di Rosa Chemical per la mamma(7)La nuova puntata de La Volta Buona affronta temi importanti, dai tradimenti alla gelosia e l’importanza della mamma: le pagelle del 18 maggio ... dilei.it La Volta Buona, le pagelle del 19 maggio: il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti (7), Kikò Nalli commuove tutti (9)La Volta Buona: il bacio di Alessia Marcuzzi con Tiago imbarazza Facchinetti, Kikò Nalli commuove tutti con la sua storia. dilei.it