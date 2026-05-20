LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO SVELA IL SEGRETO DEL SUCCESSO ESCLUSIVA
Il programma pomeridiano trasmesso su Rai1 ha registrato un aumento di ascolti e di gradimento tra il pubblico, portando alla sua riconferma anche per la prossima stagione. La conduttrice ha condiviso alcuni dettagli legati alla sua esperienza e alle strategie adottate per mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La trasmissione, che affronta temi di attualità e storie di vita, ha consolidato la sua presenza nel palinsesto televisivo grazie anche al coinvolgimento del pubblico e alla qualità delle interviste.
La Volta Buona, il talk show del primo pomeriggio di Rai1, sta vivendo un’annata di ascolti e consensi in crescita, meritandosi la conferma nella prossima stagione. L’inviato di BubinoBlog Luca Germanò è stato gradito ospite tra il pubblico del salotto di Caterina Balivo e al termine della puntata ha raggiunto la padrona di casa per un bilancio. Bilancio eccellente con punte superiori al 20% di share e, come documentato più volte dalle curve d’ascolto, non lontane dalla concorrenza di Canale 5. Ecco le parole della Balivo: Puntata bella scoppiettante! Andiamo avanti fino alla fine di giugno. Mi raccomando, seguiteci tutti i giorni dalle 14 alle 16 (e da lunedì prossimo dalle 16 alle 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Caterina Balivo - SCOSCIO - La Volta Buona - 13-05-26
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Caterina Balivo a BubinoBlog: Andiamo avanti fino a fine giugno. Il segreto del successo de #LaVoltaBuona? La fatica, tutti i giorni ci lavorano 100 persone. @caterinabalivo x.com
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