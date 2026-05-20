La visita di Putin a Pechino
Il presidente di uno dei due paesi si è recato a Pechino per un incontro ufficiale con il leader cinese. La visita è avvenuta nel tentativo di consolidare i legami tra i due governi e discutere di questioni economiche e commerciali. Durante la visita, sono stati firmati accordi e protocolli tra i rappresentanti di entrambe le nazioni. La riunione ha avuto luogo in un contesto di crescente cooperazione tra i due paesi e si è svolta alla presenza di numerosi rappresentanti diplomatici.
Per incontrare il presidente cinese Xi e rafforzare le relazioni commerciali tra i due paesi, meno di una settimana dopo Trump Putin e Xi si sono incontrati in piazza Tienanmen, davanti alla Grande sala del popolo di Pechino, il palazzo del parlamento. Ne seguirà una riunione tra i due in cui dovrebbero essere firmati accordi bilaterali, di cui però per ora non si sa molto. È probabile che si parli ancora della guerra russa in Ucraina: pur non essendo coinvolta direttamente, la Cina infatti è il principale alleato commerciale della Russia, sottoposta a sanzioni economiche dai paesi occidentali. Tra le altre cose ci si aspetta che Putin e Xi discutano della costruzione del “Power of Siberia 2”, un gasdotto di cui si parla da diversi anni e che dovrebbe collegare i giacimenti di gas della Siberia occidentale alla Cina settentrionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Putin arriba a China
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