Dopo una lunga attesa, l'allenatore sale sul palco poco dopo le 23 in Italia, leggendo i nomi dei calciatori chiamati per il prossimo Campionato del Mondo di Calcio. Tra i convocati figura anche il nome di Neymar, in una lista che ha suscitato molte discussioni e attese. La convocazione arriva dopo settimane di voci e rumors riguardanti il suo stato di forma e le sue prestazioni recenti. La selezione ufficiale rappresenta un passo importante in vista della competizione internazionale.

Carlo Ancelotti sale sul palco che sono passate da poco le 23 in Italia. Legge i nomi dei convocati per il prossimo Campionato del mondo di Calcio. «Igor Thiago, Brentford; Luis Henrique, Zenit; Matheus Cunha, Manchester United; Neymar Jr, Santos.». Non appena pronuncia il nome di Neymar, la platea esplode come se il Brasile avesse appena segnato un gol in finale. La maggior parte è in piedi, qualcuno abbraccia chi gli sta accanto, qualcuno riprende, qualcuno inizia a ballare. Ancelotti non smuove lo sguardo dai fogli che ha davanti: è immobile, come se non sentisse, come se stesse all’interno di una campana di vetro, schermato dal frastuono circostante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La via crucis che ha portato alla convocazione di Neymar

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