La tragedia di Elia | lo schianto mortale nel giorno del suo 23esimo compleanno

Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel giorno del suo compleanno. La vittima, residente nella provincia di Mantova, si trovava in sella a una moto con un amico quando si è verificato lo schianto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. L’incidente si è verificato mentre il ragazzo stava percorrendo una strada nella zona. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Una tragedia indicibile e assurda, quasi beffarda come il destino che, nel giorno del suo compleanno, il 23esimo per la precisione, gli ha spezzato la vita: è il dramma del giovane Elia Sarzi Braga, residente a Suzzara, nel mantovano, morto mentre stava facendo un giro in moto con un amico nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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