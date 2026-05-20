Domenica a Madonna dei Fornelli si è svolta una cerimonia per inaugurare il restauro di un pilastrino dedicato alle 14 vittime di un incidente stradale avvenuto il 15 maggio 1945. L’evento ha ricordato un episodio che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, avvenuto nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra. La cerimonia ha coinvolto alcune autorità e membri della comunità, che si sono riuniti per onorare la memoria delle persone scomparse in quella tragedia.

Si è svolta domenica a Madonna dei Fornelli la cerimonia di inaugurazione del restauro del pilastrino dedicato alle 14 persone che persero la vita il 15 maggio 1945, in uno degli episodi che più profondamente hanno segnato la comunità locale nell’immediato e difficile dopoguerra. Alla presenza di tanti cittadini, parenti delle vittime, ma anche dei sopravvissuti, assieme ad associazioni e autorità, la comunità ha voluto restituire dignità e memoria a un luogo simbolico, che racconta una pagina dolorosa ma fondamentale della storia del territorio. In quel periodo, molti uomini del territorio venivano impiegati dall’esercito sudafricano nei lavori di ricostruzione della linea ferroviaria Bologna-Firenze, la Direttissima, pesantemente colpita durante il conflitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La strage stradale del ’45, restaurato il pilastrino

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