La stradina adiacente la chiesa del Crocifisso intitolata alla Santina di Gallipoli
A Gallipoli, nel febbraio scorso, è stata avviata ufficialmente la procedura di beatificazione e canonizzazione della “Santina”, meglio conosciuta come Lucia Solidoro, morta nel 1933 a 23 anni. La richiesta è stata formalizzata attraverso un editto vescovile che riconosce il valore della sua testimonianza morale e spirituale. La strada adiacente alla chiesa del Crocifisso è intitolata alla “Santina” di Gallipoli, un omaggio locale alla figura di questa giovane donna.
GALLIPOLI – Nel febbraio scorso ha preso avvio ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione, formalizzata con l'editto vescovile, che riconosce il valore universale della testimonianza morale e spirituale della “Santina” di Gallipoli, Lucia Solidoro, deceduta nel 1933 a soli 23 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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