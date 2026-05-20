La stradina adiacente la chiesa del Crocifisso intitolata alla Santina di Gallipoli

Da lecceprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gallipoli, nel febbraio scorso, è stata avviata ufficialmente la procedura di beatificazione e canonizzazione della “Santina”, meglio conosciuta come Lucia Solidoro, morta nel 1933 a 23 anni. La richiesta è stata formalizzata attraverso un editto vescovile che riconosce il valore della sua testimonianza morale e spirituale. La strada adiacente alla chiesa del Crocifisso è intitolata alla “Santina” di Gallipoli, un omaggio locale alla figura di questa giovane donna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GALLIPOLI – Nel febbraio scorso ha preso avvio ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione, formalizzata con l'editto vescovile, che riconosce il valore universale della testimonianza morale e spirituale della “Santina” di Gallipoli, Lucia Solidoro, deceduta nel 1933 a soli 23 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Albergheria, piano d'intervento per il recupero della chiesa del Santissimo CrocifissoDa simbolo di degrado e illegalità a fulcro di cultura, arte e rinascita sociale.

Paura per un capanno in fiamme, evacuata la casa adiacente alla strutturaL'incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato facendo accorrere le autobotti dei vigili del fuoco, un denso fumo nero si è levato nel cielo Momenti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web