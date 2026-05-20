La stradina adiacente la chiesa del Crocifisso intitolata alla Santina di Gallipoli

A Gallipoli, nel febbraio scorso, è stata avviata ufficialmente la procedura di beatificazione e canonizzazione della “Santina”, meglio conosciuta come Lucia Solidoro, morta nel 1933 a 23 anni. La richiesta è stata formalizzata attraverso un editto vescovile che riconosce il valore della sua testimonianza morale e spirituale. La strada adiacente alla chiesa del Crocifisso è intitolata alla “Santina” di Gallipoli, un omaggio locale alla figura di questa giovane donna.

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