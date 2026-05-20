La Storia di Tomaiuoli è a Cannes
A Cannes si trova la storia di Tomaiuoli, un percorso che parte da Busto Arsizio, in provincia di Varese. La sua vicenda inizia con sogni di grandezza e obiettivi che, da bambino, sembravano lontani e difficili da raggiungere. Nel corso degli anni, ha affrontato vari passi e sfide, portando avanti un cammino che si è sviluppato tra successi e ostacoli. La sua esperienza rappresenta un esempio di percorso personale che si sviluppa lungo il tempo, con tappe che segnano il suo avanzamento.
BUSTO ARSIZIO (Varese) "Ci sono traguardi che da piccolo guardi da lontano, quasi come fossero irraggiungibili. Il Festival di Cannes per me era uno di quelli. Non avevo nemmeno il coraggio di immaginarmi su questo red carpet, perché lo vedevo troppo lontano da me". E invece Ciro Tomaiuoli (nella foto), quel tappeto rosso, l’ha calcato. "Essere qui, a presentare il mio film, mi emoziona profondamente - aggiunge -. È il frutto di anni di sacrifici e momenti difficili affrontati senza mollare mai". Tomaiuoli, classe 1989, originario di Vieste e bustocco d’adozione, è un regista ed ex studente dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
A Cannes la storia del fan de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha ricreato la Terra di Mezzo in Abruzzo(Adnkronos) – "Dopo la leucemia, ho trasformato un angolo d’Abruzzo in un villaggio ispirato alla Terra di Mezzo".
Dario Argento a Cannes: «Il cinema italiano sta attraversando il periodo più difficile della sua storia. Dobbiamo abituarci a non vedere il nostro cinema a Cannes o agli Oscar. Giro il mio film più cruento con Isabelle Huppert»Il film del 1969, presentato proprio in concorso sulla Croisette, co-sceneggiato da Argento, Griffi, Carlo Carunchio, e interpretato Tony Musante,...
LA STORIA SI SCRIVE IN ITALIANO: JANNIK SINNER SEI RE DI ROMA! Cinquant'anni di attesa. Mezzo secolo per rivedere il tricolore sventolare sul gradino più alto del Foro Italico. Oggi, quel digiuno è finito.Con una prova di forza, classe e infinita mat facebook