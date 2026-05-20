Un calciatore del Wrexham ha richiesto che i play-off del campionato vengano ripresi. La richiesta è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica e riportata da un sito di notizie sportive. La discussione riguarderebbe la possibilità di riprendere le partite in programma, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni ufficiali o sui motivi alla base della richiesta. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di oggi da una fonte affidabile.

2026-05-20 16:05:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’attaccante del Wrexham Josh Windass si è chiesto perché gli spareggi del campionato non siano stati riavviati dopo l’espulsione del Southampton dalla competizione a causa dello scandalo di spionaggio del club. Il Southampton è stato escluso dagli spareggi dopo aver ammesso di aver spiato tre rivali del campionato durante la stagione. I Saints hanno presentato ricorso contro la sanzione, che prevede anche la penalità di quattro punti per la prossima stagione. Windass chiede la ripresa dei play-off. Il Wrexham ha mancato di poco gli spareggi dopo aver terminato a due punti dai primi sei dopo il pareggio dell’ultima giornata contro il Middlesbrough. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella del Wrexham chiede la ripresa dei play-off del campionato

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