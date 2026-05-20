Negli ultimi giorni si sono susseguite interrogazioni parlamentari in seguito a un caso verificatosi a Roma, riguardante la sottrazione di una bambina ai genitori da parte dello Stato, tramite tribunali e assistenti sociali. Prima del referendum, poche erano state le critiche rivolte alle autorità giudiziarie e agli operatori coinvolti. Tuttavia, in un martedì di maggio, sono emersi dissensi da parte della sinistra, che ha iniziato a sollevare questioni riguardo alla tutela dei bambini sottratti ai propri genitori.

E d’improvviso, un martedì di maggio, la sinistra scoprì che i bambini sottratti a forza ai genitori dallo Stato - attraverso i suoi bracci operativi: tribunali e assistenti sociali – sono un problema. Un grosso problema. Che richiede interventi urgenti, anzi immediati. «Quanto accaduto a Monteverde, con il prelevamento di una bambina di 6 anni eseguito a scuola con l’intervento della forza pubblica e il successivo allontanamento dalla madre, impone un immediato chiarimento istituzionale», tuona la deputata del Pd, nonché moglie del potente Dario Franceschini, Michela Di Biase, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e della Salute, Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra insensibile ai bimbi del bosco ora si scandalizza per la piccola Stella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bimbi nel bosco, cosa succede dopo la separazione dalla mamma: “Ora i tempi del ricongiungimento si allungano”

Famiglia del bosco, la maestra che segue i tre bimbi: “L’italiano? Ora si fanno capire, mi sono diventati cari”La Fondazione Pia Miramar ha proposto ai proprietari dell'abitazione nella quale vive Nathan Trevallion, papà dei tre bimbi cresciuti nei boschi di...