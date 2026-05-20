La segnalazione di un cittadino | Laghetto di villa Sabucchi in condizioni inaccettabili VIDEO
Un cittadino ha segnalato lo stato di abbandono del laghetto all’interno di villa Sabucchi a Pescara, allegando anche alcuni video per documentare la situazione. Secondo quanto riferito, il laghetto si trova in condizioni di degrado e di estremo abbandono. La comunicazione è arrivata alla nostra redazione, che ha preso atto delle immagini e della descrizione inviata dall’utente. La segnalazione evidenzia il pessimo stato di manutenzione del sito e la sua evidente incuria.
Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche dei video, per mostrare come sia in condizioni di abbandono ed estremo degrado il laghetto che si trova all'interno del parco villa Sabucchi a Pescara:"Avete visto in che condizioni hanno ridotto il laghetto palustre di villa Sabucchi? Luogo in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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