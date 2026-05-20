La segnalazione di un cittadino | Laghetto di villa Sabucchi in condizioni inaccettabili VIDEO

Da ilpescara.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino ha segnalato lo stato di abbandono del laghetto all’interno di villa Sabucchi a Pescara, allegando anche alcuni video per documentare la situazione. Secondo quanto riferito, il laghetto si trova in condizioni di degrado e di estremo abbandono. La comunicazione è arrivata alla nostra redazione, che ha preso atto delle immagini e della descrizione inviata dall’utente. La segnalazione evidenzia il pessimo stato di manutenzione del sito e la sua evidente incuria.

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Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche dei video, per mostrare come sia in condizioni di abbandono ed estremo degrado il laghetto che si trova all'interno del parco villa Sabucchi a Pescara:"Avete visto in che condizioni hanno ridotto il laghetto palustre di villa Sabucchi? Luogo in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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