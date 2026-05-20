La scuola cambia e noi dobbiamo capire come | se ne parla in un incontro del Pd

Giovedì sera si terrà un incontro nella sala consiliare di Forlimpopoli, organizzato dal Circolo Pd “Alfeo Bertaccini” e dai Giovani Democratici locali. Il tema centrale riguarda i cambiamenti in atto nel sistema scolastico e le modalità per comprenderli al meglio. L’appuntamento, previsto per le 20:30, si focalizza sul futuro della scuola e sulle trasformazioni in corso, coinvolgendo i partecipanti in una discussione aperta su un argomento di attualità che interessa molte famiglie e studenti della zona.

“Il futuro è in corso? La scuola cambia, e noi dobbiamo capire come” è il titolo dell’appuntamento programmato per giovedì, alle 20:30, nella sala consiliare di Forlimpopoli (piazza Fratti), organizzato dal Circolo Pd “Alfeo Bertaccini” di Forlimpopoli e dai Giovani Democratici forlivesi. “La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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