La Ruota del Tempo | arriva il nuovo remake animato dai produttori di Arcane

Un nuovo progetto legato a La Ruota del Tempo sta entrando in fase di sviluppo, con i produttori di Arcane coinvolti nella realizzazione di un remake animato. La notizia è stata comunicata da fonti vicine alla produzione, senza conferme ufficiali sui dettagli e sulla tempistica. Al momento non sono stati diffusi trailer o immagini ufficiali, e il progetto sembra ancora in fase iniziale. Non ci sono annunci riguardo a cast, registi o data di uscita.

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Con il formato animato e il coinvolgimento di Brandon Sanderson, la nuova serie punta a una fedeltà assoluta ai libri. l mondo degli adattamenti televisivi è pronto a una clamorosa svolta: La Ruota del Tempo potrebbe avere una seconda opportunità sul piccolo schermo. Dopo la chiusura del progetto live-action targato Prime Video, la mastodontica opera letteraria di Robert Jordan si prepara a rinascere sotto una veste completamente inedita. La partnership strategica tra iwot Studios e Thomas Vu (noto e pluripremiato produttore della serie di culto Arcane) ha l’ambizioso obiettivo di ridefinire gli standard delle produzioni fantasy, a patto che il progetto venga acquisito dalle principali piattaforme di streaming o studi cinematografici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La Ruota del Tempo: arriva il nuovo remake animato dai produttori di Arcane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco ZaloneVenduti i diritti alla Spagna della commedia politicamente scorretta di Zalone, miglior incasso italiano di tutti i tempi; presto potrebbero... La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi finiscono troppo tardi, i produttori di fiction dicono bastaDa settimane il tema circola tra addetti ai lavori e dirigenti televisivi ma ora è diventato un vero e proprio allarme condiviso: la prima serata... La Ruota del Tempo - Le edizioni The Broken Binding in arrivo nel 2027 reddit Il più grande allenatore di tutti i tempi lascia il Manchester City Il grande sogno di Giovanni Malagò per la panchina dell'Italia è Pep Guardiola Un sogno che sembra impossibile sotto ogni punto di vista. Malagò ha già (da tempo) aperto i colloqui con Massi x.com Su Prime Video arriva una serie fantasy perfetta se vi manca La Ruota del TempoPrime Video punta su Fourth Wing, nuova serie fantasy prodotta da Michael B. Jordan, promettendo epica, draghi e intrighi per i fan del genere. serial.everyeye.it La Ruota del Tempo continua: in arrivo nuovi film, serie animate e videogameDopo la cancellazione della serie tv su Prime Video, La ruota del tempo tornerà con nuovi progetti, da una nuova serie di film d'animazione ad una nuova serie animata e, per finire, un nuovo videogame ... comingsoon.it