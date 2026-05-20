Alla fine della 37ª giornata di Serie A, la squadra allenata da Gasperini ha accumulato 70 punti, con un bilancio di 22 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. Rispetto ad altri allenatori storici del club, questa formazione si confronta con numeri diversi in termini di punti e risultati. La stagione si avvia alla conclusione e i dati ufficiali mostrano le performance della squadra in questa fase del campionato.

La Roma di Gasperini si affaccia all’ultima curva di campionato con un tesoretto da 70 punti in 37 giornate di Serie A, frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. Una media di 1,89 punti a partita che, in un colpo solo, sposta il metro di giudizio per chiunque si sia seduto sulla panchina giallorossa nelle ultime stagioni. Guardare ai predecessori fa effetto. José Mourinho ha concluso la sua parentesi capitolina dopo 96 panchine in campionato e con una media di 1,61 punti per gara, ovvero il dato peggiore tra gli allenatori che abbiano superato le 50 presenze sulla panchina della Roma nell’era dei tre punti. Eppure lo Special One aveva... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma di Gasperini in numeri: confronto con Mourinho, De Rossi e Ranieri

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