La Reset nella parte dimenticata di via Monti Iblei inizia il diserbo in attesa di panchine e arredi

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina è iniziato un intervento di pulizia e diserbo nelle aree verdi di via Monti Iblei, tra via Belgio e viale Francia. I lavori sono stati avviati da Reset e riguardano una zona che negli ultimi tre anni si trovava in stato di completo abbandono. L’intervento mira a ripristinare la fruibilità dello spazio, in attesa di nuove panchine e arredi pubblici che verranno installati in futuro. Le operazioni di manutenzione proseguiranno nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono iniziati stamattina, a opera di Reset, gli interventi di pulizia e diserbo delle aree verdi di via Monti Iblei, nel tratto compreso tra via Belgio e viale Francia che da circa tre anni versavano in condizioni di totale degrado. Diversi consiglieri della sesta circoscrizione avevano da tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oroscopo settimana dal 25 al 31 Maggio 2026

Video Oroscopo settimana dal 25 al 31 Maggio 2026

Sullo stesso argomento

I bilanci delle partecipate ai raggi X: "Reset perde 1,2 milioni, perplessità per l'affidamento ai privati del servizio di diserbo"La prima relazione trimestrale del ragioniere generale sull’esercizio finanziario 2026 provoca più d'un sussulto a Sala Martorana.

Via Monti Iblei, più che una ciclopedonale sembra un sentiero in mezzo al boscoStessa strada: a sinistra un tratto gestito dal Comune o forse abbandonato a se stesso, a destra un tratto curato da Ferrovie dello Stato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web