La Reset nella parte dimenticata di via Monti Iblei inizia il diserbo in attesa di panchine e arredi

Stamattina è iniziato un intervento di pulizia e diserbo nelle aree verdi di via Monti Iblei, tra via Belgio e viale Francia. I lavori sono stati avviati da Reset e riguardano una zona che negli ultimi tre anni si trovava in stato di completo abbandono. L’intervento mira a ripristinare la fruibilità dello spazio, in attesa di nuove panchine e arredi pubblici che verranno installati in futuro. Le operazioni di manutenzione proseguiranno nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui