La Reset nella parte dimenticata di via Monti Iblei inizia il diserbo in attesa di panchine e arredi
Stamattina è iniziato un intervento di pulizia e diserbo nelle aree verdi di via Monti Iblei, tra via Belgio e viale Francia. I lavori sono stati avviati da Reset e riguardano una zona che negli ultimi tre anni si trovava in stato di completo abbandono. L’intervento mira a ripristinare la fruibilità dello spazio, in attesa di nuove panchine e arredi pubblici che verranno installati in futuro. Le operazioni di manutenzione proseguiranno nelle prossime settimane.
Sono iniziati stamattina, a opera di Reset, gli interventi di pulizia e diserbo delle aree verdi di via Monti Iblei, nel tratto compreso tra via Belgio e viale Francia che da circa tre anni versavano in condizioni di totale degrado. Diversi consiglieri della sesta circoscrizione avevano da tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Via Monti Iblei, più che una ciclopedonale sembra un sentiero in mezzo al boscoStessa strada: a sinistra un tratto gestito dal Comune o forse abbandonato a se stesso, a destra un tratto curato da Ferrovie dello Stato.