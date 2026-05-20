Dopo la partita pareggiata 1-1 contro il Bournemouth, Pep Guardiola ha dichiarato di avere ancora un anno di contratto con il Manchester City, ma ha precisato di non aver ancora dato alcun annuncio sulla sua permanenza. Ha spiegato di dover parlare prima con il proprietario del club, i giocatori e lo staff prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. La sua posizione rimane quindi da definire, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Il suo futuro ufficiosamente è già deciso: domenica Pep Guardiola allenerà per l’ultima volta il Manchester City, in un abbraccio virtuale coi tifosi all’Etihad Stadium nell’ultima giornata contro l’Aston Villa. Ufficialmente, però, il destino dell’allenatore più influente degli ultimi vent’anni non è ancora stato scritto. Almeno non secondo lui. “Ho ancora un anno di contratto, devo prima di tutto parlare col proprietario” ha raccontato Pep a Sky Sports UK dopo l’1-1 a Bournemouth che ha consegnato la Premier League all’Arsenal, fuori portata per il Manchester City secondo e staccato di quattro punti. “Potrei dire che ho un altro anno di contratto - attacca Pep, rispondendo solo nel dopogara alle domande sul suo futuro -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La resa di Guardiola: "Io via dal City? Nessun annuncio, devo prima parlare col club"

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ASÍ es como GUARDIOLA ha REVOLUCIONADO al CITY otra vez: ANÁLISIS TÁCTICO

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