La Promosport conquista la semifinale

La squadra Under 15 femminile della Promosport si è qualificata per le semifinali del torneo dopo aver superato una partita combattuta contro il Vecchiazzano. La sfida si è conclusa ai rigori, con la promozione decisa dal dischetto. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, caratterizzato da molte occasioni e momenti di tensione. La vittoria ha portato la formazione in una fase successiva della competizione, con la qualificazione ormai ufficiale.

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Una bella impresa, scritta sul filo delle emozioni più intense e decisa dal dischetto. La squadra Under 15 femminile della Promosport conquista il pass per le semifinali del torneo al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro il Vecchiazzano. Una partita avvincente che ha visto le due formazioni ribattere colpo su colpo sul rettangolo di gioco, senza mai risparmiarsi. I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1, un equilibrio perfetto che non si è spezzato nemmeno durante i successivi e tesissimi tempi supplementari, dove la stanchezza ha preso il sopravvento sulla lucidità ma non sul cuore delle giovani calciatrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Promosport conquista la semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi piega Jodar e conquista la semifinale a RomaFili d'erba L’azzurro vince una sfida ad alta intensità chiusa dopo oltre tre ore e affronterà ora Casper Ruud per un posto in finale Fili d'erba... Internazionali, Luciano Darderi scrive la storia: batte Jodar e conquista la semifinaleRoma – Chiaro sin dall’inizio il gioco di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Stelle Azzurre, il sogno si ferma in semifinale: vince la PromosportLe Stelle Azzurre si fermano in semifinale. Ad avere la meglio la Promosport, che vola in finale dove troverà ad attenderla lo Scandale ... ilcrotonese.it Storica Stelle Azzurre: battuta la Promosport, ora i playoffGrande impresa per le Stelle Azzurre, che superano 3-1 la Promosport e conquistano per la prima volta nella storia l’accesso ai playoff ... ilcrotonese.it