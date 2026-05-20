La Promosport conquista la semifinale
La squadra Under 15 femminile della Promosport si è qualificata per le semifinali del torneo dopo aver superato una partita combattuta contro il Vecchiazzano. La sfida si è conclusa ai rigori, con la promozione decisa dal dischetto. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, caratterizzato da molte occasioni e momenti di tensione. La vittoria ha portato la formazione in una fase successiva della competizione, con la qualificazione ormai ufficiale.
Una bella impresa, scritta sul filo delle emozioni più intense e decisa dal dischetto. La squadra Under 15 femminile della Promosport conquista il pass per le semifinali del torneo al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro il Vecchiazzano. Una partita avvincente che ha visto le due formazioni ribattere colpo su colpo sul rettangolo di gioco, senza mai risparmiarsi. I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1, un equilibrio perfetto che non si è spezzato nemmeno durante i successivi e tesissimi tempi supplementari, dove la stanchezza ha preso il sopravvento sulla lucidità ma non sul cuore delle giovani calciatrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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