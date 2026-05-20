La Procura ha definito l’incidente sul lavoro avvenuto a Calenzano come un evento che si sarebbe potuto prevedere e prevenire. Secondo gli accertamenti, una corretta analisi dei rischi avrebbe potuto evitarlo, così come il rispetto delle procedure di sicurezza e pianificazione. La ricostruzione fa riferimento a mancanze operative che avrebbero potuto essere riconosciute e gestite in modo diverso. Le indagini continuano per chiarire le responsabilità e i dettagli dell’accaduto.

L’incidente sul lavoro era "prevedibile", se fosse stata effettuata un’adeguata analisi dei rischi e delle condizioni operative, ed "evitabile", se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, protezione e pianificazione. La Procura di Prato ha chiuso le indagini per i nove indagati in seguito all’esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti (gli autotrasportatori Carmelo Corso, Davide Baronti e Vincenzo Martinelli, e i dipendenti di Sergen Franco Cirelli e Gerardo Pepe), 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigenti e preposti di Eni, due della società appaltatrice Sergen che eseguiva i lavori quando ci fu lo scoppio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Procura e la strage di Calenzano: "Incidente prevedibile ed evitabile"

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