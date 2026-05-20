La prima isola al mondo governata dall'AI | i leader artificiali sono ispirati a Churchill e Gandhi
In una delle isole più isolate delle Filippine, un progetto mira a sostituire i leader umani con dei robot basati sull'intelligenza artificiale. I robot sono stati programmati per ispirarsi a figure storiche come Churchill e Gandhi, e assumere ruoli di leadership. La sperimentazione rappresenta un tentativo di introdurre sistemi automatizzati nella gestione politica dell'isola, senza che siano ancora stati definiti i modi in cui questa tecnologia influenzerà le decisioni o il funzionamento delle istituzioni locali.
L'intelligenza artificiale prenderà il posto degli esseri umani? In una remota isola delle Filippine sta accadendo davvero: ecco il progetto che vuole sostituire i leader politici con dei robot. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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