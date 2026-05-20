La Premier cambia il mercato dell’Inter | 60 milioni per l’addio

Nelle ultime ore si sono fatte avanti alcune offerte provenienti dal campionato inglese per il centrocampista dell’Inter. La società nerazzurra non ha ancora deciso di cederlo, ma ha ricevuto proposte che superano i 60 milioni di euro. Nel frattempo, il nuovo arrivato Petar Sucic ha iniziato ad attirare l’attenzione, con voci di mercato che si moltiplicano e cifre che si fanno sempre più insistenti. La situazione resta in evoluzione, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

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