La Premier cambia il mercato dell’Inter | 60 milioni per l’addio
Nelle ultime ore si sono fatte avanti alcune offerte provenienti dal campionato inglese per il centrocampista dell’Inter. La società nerazzurra non ha ancora deciso di cederlo, ma ha ricevuto proposte che superano i 60 milioni di euro. Nel frattempo, il nuovo arrivato Petar Sucic ha iniziato ad attirare l’attenzione, con voci di mercato che si moltiplicano e cifre che si fanno sempre più insistenti. La situazione resta in evoluzione, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.
di Bruno De Santis L’Inter non ha intenzione di cederlo, ma davanti a proposte fuori mercato cambierebbe tutto: la Premier ci prova Petar Sucic è arrivato da poco e già attorno al suo nome iniziano a girare cifre che fanno rumore. Succede spesso con i giocatori giovani quando mostrano qualità importanti in poco tempo, ma dentro l’ Inter il discorso sembra leggermente diverso. Perché il centrocampista croato viene considerato uno dei giocatori su cui costruire il futuro. Non un investimento di passaggio, non un acquisto fatto per restare una stagione e poi partire. Però il mercato, soprattutto quello internazionale, ha abituato tutti a cambiare idea molto rapidamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
SVOLTA dall'Arabia: così cambia il Mercato dell'INTER
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