La pizza che sembra un giardino fiorito e dove provarla solo fino a questo weekend

Fino a domenica 24 maggio, presso il locale Crocca, è possibile gustare una pizza decorata come un giardino fiorito. L’iniziativa prevede un allestimento particolare che richiama un ambiente floreale, creando un’esperienza visiva e gustativa unica. La proposta riguarda una pizza appositamente decorata, disponibile solo per il periodo fino alla fine della settimana. L’evento ha attirato l’attenzione dei clienti che desiderano provare questa creazione temporanea.

Fino a domenica 24 maggio da Crocca è possibile immergersi in un ambiente floreale e scoprire una pizza decorata come un giardino. Il locale in Melzi d'Eril celebra la primavera con un allestimento che accompagnerà gli ospiti in un’atmosfera e suggestiva. La pizza speciale in occasione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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