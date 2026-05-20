La piazza dell' Arengario diventerà una locanda medievale e cielo aperto e verrà blindata

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da prossima settimana, la piazza dell'Arengario subirà una trasformazione temporanea che la trasformerà in una locanda medievale all'aperto. Verranno allestiti tavoli e strutture ispirati all’epoca storica, creando un’atmosfera che ripropone l’aspetto di un’antica locanda. L’area sarà delimitata e dotata di misure di sicurezza per il controllo degli accessi. Durante l’evento, sarà possibile degustare piatti tipici, tra cui il risotto con la luganega, immersi in un’atmosfera che richiama il passato.

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Sarà come tornare indietro nel tempo. Seduti nei tavoli di un'antica locanda medievale a cielo aperto per gustare il famoso risotto con la luganega. Venerdì 5 giugno, in occasione della 48esima edizione del corteo storico, il celebre evento in costume organizzato da Ghi Meregalli e dal Comitato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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