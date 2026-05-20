La piazza dell' Arengario diventerà una locanda medievale e cielo aperto e verrà blindata

Da prossima settimana, la piazza dell'Arengario subirà una trasformazione temporanea che la trasformerà in una locanda medievale all'aperto. Verranno allestiti tavoli e strutture ispirati all’epoca storica, creando un’atmosfera che ripropone l’aspetto di un’antica locanda. L’area sarà delimitata e dotata di misure di sicurezza per il controllo degli accessi. Durante l’evento, sarà possibile degustare piatti tipici, tra cui il risotto con la luganega, immersi in un’atmosfera che richiama il passato.

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Sarà come tornare indietro nel tempo. Seduti nei tavoli di un'antica locanda medievale a cielo aperto per gustare il famoso risotto con la luganega. Venerdì 5 giugno, in occasione della 48esima edizione del corteo storico, il celebre evento in costume organizzato da Ghi Meregalli e dal Comitato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Il parco di Monza diventerà una cittadella della legalità a cielo aperto Siamo in grado di dimostrare che la solita sinistra invidiosa aveva truccato le foto della manifestazione leghista dicendo che c'erano solo 4 gatti. A destra ecco come realmente si presentava piazza Duomo a Milano. x.com ANGELO INGANNI - NOTTURNO DI PIAZZA DEL DUOMO A MILANO (ca. 1850–1866) reddit Milano, scalano il palazzo dell’Arengario e la Galleria in piazza Duomo per farsi video vestiti da Babbo NataleMilano – Ennesima brava da parte degli ennesimi scalatori abusivi. Alcuni ragazzi vestiti da Babbo Natale sono saliti abusivamente sul palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo a Milano e la Galleria ... ilgiorno.it La leggenda di Amira. La piazza dei ranocchi e quella sirenetta salvata da un cavaliereAi piedi dell’Arengario sorge un gruppo scultoreo con uno stagno e una fontana. La storia di Dagoberto, dello zio Teodorico e del palazzo di Corte Longa. Della sua terra, la Pannonia, ricordava ... ilgiorno.it