A Firenze è stata inaugurata una nuova palestra all’interno del liceo Castelnuovo, intitolata a un ex studente deceduto in un incidente stradale quindici anni fa. La struttura si trova nella scuola in cui il giovane ha frequentato gli studi e porta il suo nome. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della scuola e della famiglia del ragazzo. La palestra rappresenta un’occasione per ricordare la sua figura tra gli studenti attuali.

FIRENZE Una palestra che da oggi porta il nome di uno studente che in quella scuola era cresciuto. È stata inaugurata al liceo Castelnuovo la palestra dedicata a Lorenzo Guarnieri, il giovane morto in un incidente stradale quindici anni fa. A prendere la parola è stato il padre Stefano Guarnieri, da anni impegnato nelle campagne di sensibilizzazione contro gli incidenti sulle strade. "È un evento di gioia – ha detto –. Dopo 15 anni avere la palestra del liceo dove Lorenzo studiava è importante. I giovani possono rappresentare il futuro. Quello che è accaduto a Lorenzo non è colpa dei giovani: è colpa di noi adulti". Parole che hanno trasformato il ricordo personale in una riflessione collettiva sul rapporto tra città, mobilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La palestra per Lorenzo Guarnieri nella scuola dove è cresciuto

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