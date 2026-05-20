La nuova superiorità strategica si decide in orbita
Negli ultimi anni, il dibattito sulla supremazia strategica si è spostato oltre i confini terrestri, concentrandosi sempre più sulla conquista e il controllo dello spazio. Per lungo tempo, lo spazio è stato considerato una dimensione remota, associata principalmente alle competizioni tra grandi nazioni e al progresso tecnologico. Tuttavia, l’attenzione si sta spostando verso le capacità militari e le innovazioni che si sviluppano in orbita, diventando un elemento fondamentale per le future dinamiche di potere tra i paesi.
Per molti anni lo spazio è stato percepito come una dimensione lontana, quasi simbolica, legata più al prestigio tecnologico delle grandi potenze che alla vita quotidiana degli Stati. Oggi quella percezione appartiene al passato. La guerra in Ucraina ha mostrato in modo definitivo come il dominio spaziale sia ormai parte integrante della sicurezza nazionale, delle comunicazioni militari, della gestione delle infrastrutture critiche e persino della tenuta politica di un Paese sotto pressione. Il ruolo delle reti satellitari. L’episodio più evidente è stato l’utilizzo delle reti satellitari private per garantire continuità operativa alle forze ucraine nelle prime fasi del conflitto. 🔗 Leggi su Follow.it
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Ecco perché il Golfo dimostra che la superiorità strategica non è solo tecnologicaIl luogo comune vuole che, negli affari strategici, mentre gli appassionati parlano di tattica, i generali discutano di logistica.
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NO IO NON USO I SOCIAL C’è ancora chi dice, con una certa superiorità, di non usare i social perché incompatibili con la professionalità. È un approccio che oggi assomiglia più a una resistenza culturale che a una scelta strategica. I social non sono solta - Facebook facebook
Aggiungerei, i media che continuano in un racconto inesistente sulla superiorità dell’Occidente e la pericolosità della #Cina! Immancabile il timore per #Taiwan, dimentichi dell’assedio medioevale praticato dagli #USA su #Cuba. #Trump #XiJinping #Tucidide x.com
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