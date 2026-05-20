La nuova superiorità strategica si decide in orbita

Negli ultimi anni, il dibattito sulla supremazia strategica si è spostato oltre i confini terrestri, concentrandosi sempre più sulla conquista e il controllo dello spazio. Per lungo tempo, lo spazio è stato considerato una dimensione remota, associata principalmente alle competizioni tra grandi nazioni e al progresso tecnologico. Tuttavia, l’attenzione si sta spostando verso le capacità militari e le innovazioni che si sviluppano in orbita, diventando un elemento fondamentale per le future dinamiche di potere tra i paesi.

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