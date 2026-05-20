La Notte dei Musei 2026 accende l’arte a Roma

La Notte dei Musei 2026 si svolge a Roma con la sedicesima edizione, coinvolgendo 150 eventi e aperture straordinarie durante la notte. Le istituzioni culturali partecipano offrendo visite speciali e attività aperte al pubblico dopo l’orario normale di chiusura. L’evento si svolge in vari luoghi della città, permettendo ai visitatori di scoprire di notte musei, gallerie e monumenti. La manifestazione si tiene in una sera di fine maggio, con accesso gratuito o a prezzi ridotti.

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Cosa: La sedicesima edizione de La Notte dei Musei, con 150 eventi e aperture straordinarie notturne.. Dove e Quando: In 70 spazi culturali di Roma, tra cui musei civici, accademie e università, sabato 23 maggio 2026.. Perché: Un’occasione irripetibile per scoprire il patrimonio storico, artistico e musicale della Capitale in una suggestiva veste notturna.. Roma si prepara a vivere una delle serate più magiche e attese dell’anno, un momento in cui la storia millenaria della città incontra il fascino inconfondibile della notte. Sabato 23 maggio torna l’appuntamento con La Notte dei Musei di Roma, una manifestazione storica che giunge con orgoglio alla sua sedicesima edizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - La Notte dei Musei 2026 accende l’arte a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flamenco e fuoco nelle notti di Siviglia Sullo stesso argomento Roma si accende: la Notte dei Musei apre i tesori fino a notte fondaSabato 23 maggio la capitale sarà protagonista della sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che trasforma il patrimonio artistico... Notte dei Musei 2026: Roma tra Arte e SpettacoloCosa: La sedicesima edizione de La Notte dei Musei di Roma, arricchita dalla pubblicazione di un bando per progetti di animazione culturale e... Torna la Notte dei musei, a Roma 70 spazi culturali aperti e 150 eventiTorna sabato 23 maggio la sedicesima edizione della Notte dei Musei di Roma, la manifestazione promossa da Roma Capitale che aprirà in via straordinaria oltre 70 spazi culturali tra musei, università, ... ansa.it La Notte dei Musei a Roma: 70 spazi aperti e 150 iniziative in città ift.tt/V0kBaU7 x.com Se sei a Parigi questo weekend, non perdere l'evento la notte al museo questo sabato sera! È davvero divertente! reddit Notte europea dei musei con ingrassi a 1 euro a Milano e in Lombardia: l’elenco dei siti che aderisconoIl 23 maggio tornerà la notte europea dei musei dove diversi siti tra Milano e altre città lombarde resteranno aperti la sera ... fanpage.it