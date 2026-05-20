La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina alle 8:30, nella casella di posta elettronica, vengono inviati aggiornamenti riguardanti il mondo scolastico. La newsletter di “Gestire la scuola” si rivolge a dirigenti, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA e segreterie. La distribuzione avviene dal lunedì al venerdì, con eventuali edizioni straordinarie nel fine settimana. Le notizie forniscono informazioni pratiche e aggiornamenti utili per le attività quotidiane del personale scolastico.

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