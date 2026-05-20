La morbosità che ignora il dolore

Un confine invisibile si attraversa quando si parla di morbosità, un limite che spesso viene superato senza pensieri. Non si tratta di avventure in acque profonde, ma di un’ossessione che si fa strada nel modo in cui si affronta il dolore e la sofferenza degli altri. La sensibilità si mescola con l’invadenza, e la linea tra curiosità e violazione si fa sottile. In questo scenario, il rispetto per la privacy e il dolore altrui dovrebbe mantenere un ruolo centrale.

In quel tragico giugno del 1981 le ricerche riguardavano Alfredino Rampi, un bambino di sei anni che sperava insieme all'Italia intera di essere salvato C'è un limite di profondità oltre il quale sarebbe meglio non spingersi. E non parliamo dei metri sott'acqua in cui hanno perso la vita i cinque italiani alle Maldive, ma dell'unità di misura del dolore e della morbosità. Due binari che, mediaticamente, non si incontrano mai. E sui quali ci si interroga di rado. Mentre da giorni va in onda una sorta di telecronaca minuto per minuto delle operazioni di recupero e sforniamo (sì, usiamo il plurale perché lo stiamo facendo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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I Almost Died Because I Ignored My Own Gut: What Trauma Does to Your Instincts

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