La montagna friulana diventa laboratorio per l' Italia nasce la rete per i nuovi abitanti

Nella regione friulana si sta sviluppando una rete dedicata ai nuovi abitanti, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Questa iniziativa coinvolge diverse comunità locali e si concentra su progetti di rilancio dell’economia e dell’insediamento. La regione diventa così un esempio di come alcune aree del paese cercano di reinventarsi, puntando su nuove modalità di vivere e lavorare. La rete nasce dall’esigenza di sostenere le persone che scelgono di trasferirsi e di costruire un futuro in montagna.

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