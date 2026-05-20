La montagna friulana diventa laboratorio per l' Italia nasce la rete per i nuovi abitanti

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione friulana si sta sviluppando una rete dedicata ai nuovi abitanti, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Questa iniziativa coinvolge diverse comunità locali e si concentra su progetti di rilancio dell’economia e dell’insediamento. La regione diventa così un esempio di come alcune aree del paese cercano di reinventarsi, puntando su nuove modalità di vivere e lavorare. La rete nasce dall’esigenza di sostenere le persone che scelgono di trasferirsi e di costruire un futuro in montagna.

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C’è un’Italia che non si arrende allo spopolamento e che sceglie di riscrivere il proprio futuro partendo dalle comunità, dal lavoro e da un nuovo modo di abitare. È da questa visione che nasce l’evoluzione nazionale del progetto “Vieni a vivere e lavorare in montagna”, promosso dalla cooperativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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