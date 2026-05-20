La maxi inchiesta sulla fabbrica dei finti infortuni sul lavoro | la Cassazione cancella tutte le condanne
La Corte di Cassazione ha annullato tutte le condanne relative alla maxi inchiesta nota come “Demetra”, conclusa così la lunga fase giudiziaria iniziata nel 2011. La inchiesta aveva coinvolto un sistema di aziende fittizie, con l’obiettivo di simulare infortuni sul lavoro e ottenere indebiti rimborsi da Inps e Inail attraverso false assunzioni. La decisione della Corte mette fine a un procedimento che aveva portato all’esercizio di numerosi procedimenti penali e condanne nel corso degli anni.
Si chiude definitivamente con l’annullamento di tutte le condanne il lungo filone giudiziario dell’operazione “Demetra”, la maxi inchiesta avviata nel 2011 che aveva ipotizzato un sistema di aziende “fantasma”, false assunzioni e infortuni sul lavoro inesistenti per truffare Inps e Inail. La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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