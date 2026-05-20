In una cornice di vigneti e cantine, si svolge un evento che unisce musica jazz e paesaggi rurali. Le note si diffondono tra gli spazi aperti e gli ambienti interni, creando un legame tra musica e natura. La manifestazione propone esibizioni live che si integrano con i panorami circostanti, offrendo un’esperienza sensoriale che coinvolge i presenti. Non sono previste esibizioni in luoghi chiusi, ma il concerto si svolge all’aperto, tra i filari e le strutture agricole.

Musica che dialoga con gli ambienti, che si diluisce nei panorami che la ospitano, sino a divenire parte integrante della colonna sonora della natura. Zola Jazz & Wine, arrivato all’edizione numero 27 è quello che in Inghilterra viene definito un ‘boutique festival’, pensato per piccoli spazi e per esser goduto creando un rapporto immediato tra artisti e pubblico. A fare da sfondo, paesaggi suggestivi, conosciuti non solo per la loro bellezza naturalistica, ma per essere una dei territori a maggior vocazione enologica in Italia. E sono le cantine e i vigneti gli scenari del ricco cartellone di concerti ai quali è possibile accedere gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La magia delle note jazz tra le cantine e i vigneti

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